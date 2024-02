L’assalto del centrodestra: "Un nome di alto profilo con capacità e gran coraggio"

Due nomi in ballo. Massima riservatezza. E lavoro, incessante, nelle stanze della politica. Stavolta siamo nel centrodestra. Quali scelte per tentare la spallata dal centrosinistra alle prossime amministrative? Parla Piero Taddeini, al timone del circolo di Fratelli d’Italia, il partito che alle politiche 2022 fece una vera e propria vendemmia anche sotto la Rocca, espugnando – a sorpresa – quella che è sempre stata una roccaforte del Pci-Pds-Ds-Pd. "Le riunioni si susseguono con Forza Italia e Lega – spiega Taddeini –. Siamo agli ultimi tasselli. Presto avremo la quadra sul candidato". "Qui cerchiamo la massima coesione a livello locale intorno ad un progetto che ci faccia conquistare il Comune – aggiunge –. Un nome di alto profilo, grandi capacità. Non vogliamo accordi calati dall’alto dai vertici dei partiti: la ricetta per San Miniato la scriviamo noi, ci stiamo lavorando e ci siamo quasi. Niente personaggi conosciuti, ma con un passato di trascorsi elettorali: un nome nuovo, qualificato, che sappia governare il territorio". In partenza i nomi erano tre. Poi uno ha fatto marcia indietro per ragioni professionali. "Ma ripeto – prosegue – quello che presenteremo sarà la persona che secondo noi ha la giusta forza ed il giusto coraggio per prendersi in carico un Comune da rimettere completamente in sesto sotto tutti i punti di vista. Infatti, ci vuole anche coraggio a subentrare all’attuale amministrazione che ci lascia una situazione drammatica. Noi è partendo da questa considerazione che abbiamo iniziato a lavorare al progetto". Lista unica? Ognuno con il suo simbolo? Cartello civico d’appoggio? Bocche cucite.

Carlo Baroni