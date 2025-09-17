L’asilo Don Milani può riaprire. Il sindaco: "Un grande traguardo"

PONTEGINORI

La comunità di Ponteginori festeggia la riapertura della scuola dell’infanzia "Don Milani", che da ieri è tornata ad accogliere i bambini dopo che la chiusura era stata decretata dall’ufficio scolastico provinciale a causa della denatalità e della mancanza del numero minimo di iscritti. Un colpo duro per il territorio, che avrebbe privato le famiglie di un servizio essenziale e rischiato di allontanare giovani coppie e nuovi residenti dal Comune. Un traguardo raggiunto grazie alla determinazione dell’amministrazione comunale e al sostegno di importanti realtà del territorio. Il sindaco Francesco Auriemma, esprimendo la soddisfazione per questo risultato, ha dichiarato: "Che emozione comunicare la prosecuzione di un servizio così importante. Dopo tanto impegno e lavoro, a Ponteginori riapre la scuola dell’infanzia Don Milani. Un risultato che ci rende davvero orgogliosi e che abbiamo ottenuto grazie alla caparbietà, alla perseveranza ed alla tenacia della nostra amministrazione comunale". Auriemma ha sottolineato come la chiusura della scuola, decretata dall’ufficio scolastico provinciale, avrebbe potuto rappresentare "un grave danno per il territorio, un ostacolo per le giovani famiglie che vivono qui e per chi vorrebbe venire a stabilirsi nel nostro Comune". Il primo cittadino ha puntualizzato con forza: "Non ci siamo arresi. Abbiamo agito subito e con determinazione, investendo risorse e cercando il prezioso supporto di chi crede nel nostro progetto e nella nostra visione". Un ringraziamento speciale, afferma ancora il sindaco, "va a chi ha contribuito a rendere possibile tutto questo: la Solvay Chimica Italia Spa, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, la SIAD Spa e la Marchesi Ginori Lisci Srl. Il loro aiuto, unito ad una parte del nostro bilancio comunale, ci ha permesso di riaprire la scuola dell’infanzia in forma privata, ma senza aggravio economico per i genitori". Ma non finisce qui: "Abbiamo anche richiesto ed ottenuto l’accreditamento per la creazione di un Polo 2-6. A breve sarà quindi fruibile anche questo importantissimo servizio, con le stesse modalità con cui viene gestito il Polo a Montecatini. Un risultato eccezionale, che porta il nostro Comune ad avere ben due poli: un Polo 0-6 a Montecatini ed ora anche un Polo 2-6 a Ponteginori. Questo è un grande successo per il nostro Comune e per le nostre famiglie. È il segno che, anche di fronte alle difficoltà, con un’amministrazione attenta e con la collaborazione di tutti, si possono raggiungere traguardi importanti".

I.P.