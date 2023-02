L’ascolto può trasformare i nostri luoghi? L’esperta risponde alle nostre domande

Abbiamo intervistato Cecilia Barachini, giornalista del periodico online L’Informazione giovane, che sta lavorando al tema della città per i ragazzi. Come rappresentante della società civile, gruppo di cui fa parte, cerca di raccogliere i suggerimenti dei cittadini che si sono organizzati in gruppi da sei persone nei quali discutono diversi temi per migliorare la città e renderla più piacevole anche per i ragazzi. Dopo aver individuato le proposte e averle discusse, le proporranno all’amministrazione comunale. Sarà poi il sindaco a decidere quali idee prendere in considerazione.

Cosa prevede l’iniziativa che stai portando avanti?

"Ascoltare tutti i giovani che abitano in questa città perché se non si comunica e non si esprime la propria opinione, nessuno sarà mai d’accordo o felice di quello che fa".

Cosa dovrebbe essere aggiunto nella città per renderla a misura di ragazzo?

"Trasporti e zone pedonali, per ridurre il rischio di incidenti, il numero di fontanelle per ridurre

la plastica che inquina".

Secondo te quali sono i desideri dei ragazzi?

"Potersi muovere da soli con mezzi pubblici, biblioteche vicino casa, più parchi con attività dedicate e un centro sportivo molto grande e gratuito".