L’ascensore rotto ancora in manutenzione

L’impianto di risalita dal parcheggio del Cencione resta a mezzo servizio. Non ripartirà, neppure per il prossimo fine settimana della mostra mercato del tartufo, il secondo ascensore. Resterà in funzione solo quello rimesso in moto con i lavori urgenti della scorsa settimana. "Mancano ancora dei pezzi di ricambio – spiega il sindaco Simone Giglioli – e c’è ancora molto lavoro da fare. Per ora il servizio è garantito dall’ascensore funzionante, che era la priorità assoluta". L’impianto di risalita del Bastione era stato gravemente danneggiato dalla tempesta Ciaran del 2 novembre scorso, che ha provocato infiltrazioni soprattutto nelle cabine elettriche degli elevatori, mettendo fuori uso tutto l’impianto. Anche le luci delle scale, per la risalita a piedi, erano andate in tilt. Ma quelle sono funzionanti. Resta in servizio la navetta che dal Cencione arriva in Piazza Dante. Il bus è attivo solo il sabato e la domenica, in tre fasce orarie diverse: dalle 8 alle 10, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 22.30.