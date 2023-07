L’arte invade nuovi spazi Dal cimitero alla discarica Una kermesse speciale

Dal camposanto alla discarica di Bulera, Officine Papage porta il teatro in luoghi insoliti, per dedicare una giornata al focus dell’ambiente, anima della 12esima edizione del Festival delle Colline Geotermiche. La kermesse comincia alle 10 del 28 luglio (replica alle 11) nel cimitero di Pomarance con il "Dittico dei rifiuti Atto II – In camposanto", e continua alle 19.30 con "Dittico dei rifiuti Atto I - In discarica", nello spazio lunare dell’impianto industriale della discarica di Bulera, che torna ad aprirsi al pubblico in occasione del Festival. La giornata si chiuderà alle 21.30, dopo un’apericena offerta da Scl Ambiente, con l’esplosivo "$exmachine. Un popolo di santi, poeti, navigatori e puttanieri" di Giuliana Musso. Il luogo stesso diventerà drammaturgia, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza legata al tema del rifiuto e ai molti significati che questa parola porta con sé. "Dittico dei rifiuti" è il nuovo progetto artistico di Officine Papage, da un’idea di Marco Pasquinucci, con la collaborazione di Serena Gatti e Nicoletta Bernardini, Atto I e Atto II – presentati in ordine invertito - sono le prime tappe di un percorso dedicato alla sostenibilità e all’ambiente: due spettacoli che aiutano a entrare nella complessittà del mondo del rifiuto. Il pubblico abiterà gli spazi accompagnato da una voce in cuffia: non solo uno spettacolo ma un cammino.

In camposanto gli spettatori si muoveranno in un luogo di cura del ricordo, un luogo in cui il corpo qui non serve più, diventa un rifiuto "speciale", da proteggere, da coltivare, con cui essere in relazione. In discarica cammineranno (in totale sicurezza) tra gli scarti: un’atmosfera di contrasto tra la bellezza delle colline e l’inquietudine delle vasche di raccolta. Le parole arrivano delicate all’orecchio attraverso le cuffie. UN cammino che culmina con Giuliana Musso ripropone in tour a vent’anni dal debutto, "$exmachine. Un popolo di santi, poeti, navigatori e puttanieri", ideato con Carla Corso, ex prostituta, attivista e scrittrice. Affresco di una società vista da una particolare angolazione, quella del sesso a pagamento, la rappresentazione vede Musso dar voce e anima a sei personaggi, quattro uomini e due donne che, visti in sequenza, formano un quadro di umanità multiforme, ridicola mai parodistica.