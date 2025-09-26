L’arrivo dei cassonetti intelligenti: "Servivano assemblee pubbliche"

"La maggioranza non può limitarsi a rimandare le responsabilità alla precedente amministrazione: servono trasparenza, dati chiari e, soprattutto, la volontà di affrontare i problemi insieme ai cittadini". Il segretario Dem Emanuele Baronti, commenta la decisione dell’amministrazione comunale di cambiare il sistema di raccolta rifiuti passando ai cassonetti “intelligenti” proprio mentre i cittadini ricevono le nuove bollette Tari, con aumenti significativi.

"La modalità di comunicazione adottata dall’amministrazione per introdurre questo cambiamento tanto significativo è preoccupante: quasi esclusivamente tramite social, senza un vero confronto diretto con i cittadini - puntualizza Baroni -. Su un tema così delicato, che riguarda ogni famiglia e ogni attività economica, servirebbero assemblee pubbliche, momenti di ascolto e spiegazioni dettagliate, non annunci unilaterali". Per il Pdm inoltrem utilizzare l’esempio di altri comuni a sostegno della propria decisione è quantomeno fuorviante. "Confronti del genere risultano poco pertinenti. - prosegue il segretario - Ogni territorio ha caratteristiche proprie, diverse per densità abitativa, distribuzione delle case e tipologia delle utenze".

Il segrteario Dem ricorda poi che il porta a porta con tariffa puntuale non fu una scelta improvvisata: "Avevamo obiettivi chiari e motivati tra cui contenere i costi di gestione in prospettiva, incentivare la differenziazione, far emergere evasione ed utenze fantasma e mantenere alta l’attenzione all’ambiente. Non tutto ha funzionato, è vero, ma la logica e la trasparenza alla base della decisione erano evidenti. Oggi si propone un modello diverso, presentato come soluzione definitiva, ma ancora poco chiaro nei dettagli".