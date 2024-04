Largo ai poeti. Leggere Cavalcanti

Un nuovo appuntamento a Castelfranco di Sotto per Largo ai poeti, la rassegna di incontri su poeti e poetesse di vari periodi storici, a cura del professor Massimo Baldacci per avvicinare i lettori alla bellezza della poesia e far conoscere artisti di grandissimo valore. L’evento di domani, 6 aprile, è dedicato a Guido Cavalcanti, il poeta del Dolce Stil Novo, e si terrà alla biblioteca comunale di Castelfranco. Appuntamento alle 17.30 con la poesia raccontata anche a chi si avvicina per la prima volta a questi testi.