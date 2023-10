L’argine dell’Arno e le polemiche: "Ora i lavori sono terminati". Il Pd attacca l’uso della consulta

Finiti i lavori di ripristino e messa in sicurezza della frana sull’argine dell’Arno, in prossimità del ponte che collega con Santa Croce. Un laoro finivto al centro di duelli e polemiche serrate tra Comune, cittadini e opposizione. Ora però il cnatiere è finito. E il Pd esprime soddisfazione. "È stato necessario più tempo del previsto e in questo, purtroppo, molti sono i fattori che hanno giocato un ruolo determinante – spiega una nota del segrteario Azzurra Bonaccorsi –: la complessità dell’espletamento delle gare pubbliche (il cui sistema ricordiamo è garante di tutti), il congelamento dei tempi dovuti all’arrivo della pandemia e la successiva interruzione che ha afflitto tutti i grandi cantieri a seguito del rialzo del prezzo delle materie prime. Lungo tutto questo periodo gli enti preposti hanno costantemente monitorato la situazione, valutandone la complessità e l’evoluzione, senza mai ritenere che la stessa abbia raggiunto un livello di criticità tale da dover decretare la somma urgenza".

"Ci sembra troppo semplice soffermarsi solamente alle critiche che considerano solo i ritardi dei lavori, è il momento di dire che finalmente la sicurezza idraulica della nostra frazione è stata ripristinata. Ci rammarica sentire frasi del tipo “speriamo che duri” o “vediamo come va”, così facendo si offendono solamente tutte le professionalità che a questo progetto hanno lavorato per molto tempo – prosegue la nota –. Abbiamo accolto, inoltre, con enorme piacere la notizia degli interventi destinati a San Donato con ’ultimo avanzo di bilancio: due orientati all’ulteriore miglioramento della sicurezza idraulica (impianto di sollevamento del collettore interporto per circa 700mila euro e stombamento del Rio Pratuccio circa 30mila euro) e uno destinato al completamento della realizzazione del nuovo spogliatoio al campo sportivo, che costerà circa 120mila euro", che renderà il nostro impianto più moderno. Il Pd e l’amministrazione comunale – conclude Bonaccorsi "continuano a lavorare ed investire sulla nostra frazione tramite un costante dialogo con i cittadini". Poi ima staccata alle polemiche: "Ci rammarichiamo che spesso l’organo istituzionale di rappresentazione della frazione, ossia la Consulta, venga utilizzata da alcuni in modo n con il solo obbiettivo di screditare l’operato dell’amministrazione".

C. B.