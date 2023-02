L’area Pip? E’ diventata una discarica abusiva

di Ilenia Pistolesi

Esattamente 10 anni fa, il Pip veniva salutato come grande strumento per creare occasioni di lavoro. Un vento di speranza per industrie e imprese ma che, fallimento dopo fallimento, non ha visto l’ombra di una ditta (l’unico insediamento produttivo si è schiantato nelle secche del flop, preferendo un trasferimento altrove), mentre la zona Pip, pagata con soldi pubblici, è diventata una discarica abusiva e ricovero notturno per i camionisti in transito lungo la Sp 439.

L’istantanea di ieri ci riporta esattamente all’inverno 2021, quando già la zona industriale (che di industriale conserva solo un capannone abbandonato) era teatro totale dell’inciviltà. Il colpo d’occhio sembra sgusciare dalle periferie più stremate di una città. Lungo la striscia d’asfalto della 439, ecco spuntare una selva di erbacce e rovi, da cui sbuca ogni tipo di rifiuto: scarti di qualche pranzo o cena, bottiglie di plastica, lattine di birra, salviette e carta, confezioni di uova e di detersivi. Distese di bicchieri in plastica, barattoli di sugo o scatolette di tonno, addirittura i resti di un pasto consumato in un fast food. In alcune zone, vi sono interi sacchi della spazzatura abbandonati in mezzo alle piante, che hanno fagocitato tutto. Nella cintura della zona industriale, si spalanca un luogo deserto e dimenticato, completamente in balia di incivili, un cono d’ombra che ha travolto non solo l’anelito a realizzare una nuova zona produttiva a due passi da Saline, progetto mai decollato, ma in cui si annida, in ogni suo centimetro, la barbara abitudine di gettare rifiuti. L’area è teatro di abbandono di materiali industriali (vedi i grossi tubi lasciati in mezzo all’erba), insieme a silos, bidoni, decoder per le televisioni e modem per internet. Addirittura slip e biancheria per la casa.

I marciapiedi e muretti sono in alcuni punti distrutti e l’unico capannone presente è completamente inghiottito dalla vegetazione e al suo ingresso troviamo ogni tipo di materiale abbandonato, inclusi scarti che provengono da attività industriali. C’è di tutto, in questa discarica abusiva, un’area lasciata a marcire e in balia dei vandali, perchè alcuni cartelli sono stati divelti e gettati nella vegetazione e sono state distrutte le cabine di gas e luce.