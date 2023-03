L’App ComunicaCity "Inizia una nuova era"

Il Comune di San Miniato ha attivato l’applicazione ComunicaCity che permette al cittadino di ricevere le news del municipio direttamente sullo smartphone. Utilizzarla è semplice: basta scaricare gratuitamente l’app dallo store Android o Apple, scegliere il Comune di San Miniato e attivare le notifiche. Non c’è bisogno di alcuna registrazione e non è necessario rilasciare dati personali. In caso di avvisi e segnalazioni viene inviata sullo smartphone una notifica che avverte l’utente di nuove comunicazioni non lette, consentendo così una comunicazione immediata e a portata di mano. L’app consente anche di condividere le notizie con i propri contatti e tramite i social network, chat, email o messaggi, in modo da diffondere a tutti le news più importanti o interessanti. "Con questo strumento innovativo e di estrema utilità il Comune entra a grandi passi in una nuova era sul fronte della comunicazione istituzionale e delle relazioni con l’utenza – dice il simdaco Giglioli – , in sintonia con gli standard della digitalizzazione".