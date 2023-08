L’antico passato da tutelare Appello dell’associazione "Giovani, venite ad aiutarci"

di Ilenia Pistolesi

Dare vita a un nobile cortocircuito di rigenerazione culturale intriso di storia e folclore, che possa creare un campo libero per i più giovani nel trovare un alveo di sane abitudini di aggregazione e, al contempo, che sia moto per rinvigorire i capisaldi della storia e delle tradizioni antiche della comunità. E un’idea che sboccia attraverso Alessio Ricci, rappresentante del comitato dell’associazione Rievocazione Storica di Ponsacco, con un intento chiaro e distinto: mettere in circolo un progetto che sia possibilità per i giovani di trovare un contesto in cui divertirsi insieme facendo un’esperienza culturale, e andare a rafforzare il bagaglio secolare di Ponsacco, attraverso il recupero delle tradizioni del passato e l’avvio di un nuovo gruppo storico, nutrito di sbandieratori, tamburini e trombettieri.

Insomma, c’è un passato che non sonnecchia ma che ha bisogno di trovare nuova linfa, in particolar modo coinvolgendo le nuove generazioni attraverso le esperienze come sbandieratore o tamburino, vere palestre di vita e di condivisione. E’ una vera e propria chiamata verso i cittadini, con un occhio privilegiato che è puntato sui più giovani. Quindi, si cercano nuove leve e si alza un invito. "Il mio appello è rivolto a tutta la comunità e in particolare ai ragazzi di Ponsacco – spiega Ricci, che nel Pisano è una colonna portante nel mondo delle rievocazioni storiche – l’intento è dare vita a un percorso che, attraverso le tradizioni della storia, possa restituire ai giovani un ambiente sano in cui ritrovarsi., lontani dalla routine e dai social. Un gruppo di rievocazione storica cui fare riferimento, diventando sbandieratore o tamburino. E questo consentirebbe alla nostra cittadina di dare ossigeno puro al territorio e alla sua memoria". Ricucire il Dna storico, "che è importante - rimarca Ricci - Basti citare la battaglia di Ponte di Sacco e tutto ciò che ha rappresentato per Ponsacco". Lo scopo del progetto è quindi quello di sviluppare impulsi di rigenerazione attraverso le narrazioni antiche e, con queste, fare un ulteriore passo in avanti che consenta di portare fuori dai perimetri comunali la storia e le radici di Ponsacco.

"Creare, o rifondare un gruppo storico significa condividere esperienze e valori comuni, che fanno parte del nostro vissuto - prosegue Ricci - e un gruppo storico può dare a Ponsacco quel viatico per portare i nostri vessilli in giro per la Toscana, per l’Italia. E chissà, forse anche fuori dai confini nazionali. Vogliamo creare momenti di aggregazione e i gruppi storici, e lo dico per la mia lunga esperienza personale, rappresentano spazi sani di condivisione. E’ un appello che mi auguro sia raccolto dalla comunità di Ponsacco".