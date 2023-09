Landini incontra la Asso Werke: "Ridurre il peso fiscale sui salari"

In tanti hanno atteso e ascoltato Maurizio Landini, segretario della Cgil che ieri ha fatto tappa nel cuore metalmeccanico della Valdera, nell’ambito della campagna di mobilitazione promossa dal sindacato. E ha scelto la fabbrica di Fornacette, la Asso Werke, una delle aziende storiche del territorio dove le tute blu hanno fatto la storia anche della Cgil. Landini, arrivato in ritardo a causa della serrata agenda di incontri in giro per l’Italia, ha parlato dei temi nazionali puntando il dito sulle scelte del governo invitando a "ridurre il carico fiscale sui lavoratori e sui pensionati, ma c’è bisogno di intervenire anche sulla lotta all’evasione fiscale per reperire risorse e fare investimenti in modo che una serie di diritti, penso alla sanità pubblica, siano davvero garantiti a tutti e oggi non è così". E poi ancora: "La nostra azione sindacale nei confronti del governo e delle controparti deve concentrarsi su alcune tematiche e i problemi più grandi partono dalla questione salariale: occorre aumentare i salari e per farlo c’è bisogno di agire sul rinnovo dei contratti sia nazionali che aziendali, sia sul piano fiscale. Per questo occorre aprire una vertenza generale: nel rinnovo dei contratti nazionali bisogna chiedere aumenti in rapporto all’inflazione reale e allo stesso tempo c’è bisogno che il governo faccia una serie di provvedimenti per ridurre il peso fiscale sui salari".

L’intervento del leader della Cgil ha infine indicato tre richieste al governo da inserire nella prossima finanziaria: "rendere strutturale, la riduzione del cuneo contributivo che scade alla fine dell’anno, che se non viene confermato determina auna riduzione della busta paga, rivalutare le detrazioni per difendere il potere d’acquisto rispetto all’inflazione reale, infine una vera riforma fiscale, perché non condividiamo la legge delega e chiediamo anziché la flat tax la tassazione progressiva".