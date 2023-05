L’andamento demografico A Castelfranco è allarme Morti più del doppio dei nati

COMPRENSORIO

Il saldo, purtroppo, è ovunque negativo. Come in tutta Italia anche nei quattro Comuni del comprensorio del Cuoio sono più i morti che i nati. Ormai da anni. Ma se San Miniato, Santa Croce e Montopoli, pur essendo tutti e tre nello stesso vortice negativo tengono abbastanza, Castelfranco no. Castelfranco negli ultimi due anni (2021 e 2022) e nei primi quattro mesi del 2023 fa registrare un numero di nati che è meno della metà dei morti. Nel 2021 le persone decedute sono state 175, mentre i fiocchi rosa o celesti sono stati 77. Nel 2022 il dato migliora leggermente, ma i nati sono stati sempre meno della metà dei morti (80 contro 170). E anche in questi primi quattro mesi del 2023 il trend non cambia: 61 decessi e 29 nascite. Impressionante il dato sui funerali e i battesimi reso noto dall’altare dall’arciprete don Ernesto Testi. "Da inizio anno i funerali sono stati 41 – ha detto don Testi – solo 4 i battesimi". Numeri che parlano da soli. Numeri che non hanno bisogno di essere commentati, se non con un appello a una seria riflessione da parte di tutti.

Vediamo anche i numeri negli altri quattro Comuni. San Miniato nel 2021 ha fatto registrare 162 nati e 192 morti, mentre nel 2022 la differenza è scesa ulteriormente fin quasi ad azzerarsi (188 nascite e 194 decessi). Trend che si sta confermando nei primi quattro mesi del 2023 con 60 fiocchi rosa o celesti e 68 decessi. Il dato di San Miniato è molto più positivo anche dell’andamento nazionale.

A Santa Croce la differenza tra nati e morti è marcata, ma non drammatica come a Castelfranco. Nella cittadina conciaria nel 2021 i nuovi nati sono stati 132, i deceduti 157, nel 2022 un nato in più dell’anno precedenti (133), e venti morti in più (177). Andamento che si sta ripercuotendo quest’anno con 34 nascite e 49 decessi. Da inizio anno, il dato è reso noto dal proposto don Donato Agostinelli, a Santa Croce i bambini che hanno ricevuto il battesimo sono 18.

A Montopoli, come avevamo scritto tempo fa, la popolazione cresce (11.133 del 2021 a 11.211 del 2022) ma non certo per le nascite. Lo scorso anno, infatti, i fiocchi rosa o celesti sono stati 75, mentre le persone che purtroppo sono decedute sono state 114.

g.n.