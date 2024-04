L’Anc della città ringrazia la Fondazione Crsm: "Fondi per sostenere la nostra protezione civile"

Il nucleo di protezione civile dell’associazione sanminiatese dell’Associazione Nazionale Carabinieri ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, e il suo presidente Giovanni Urti, per il generoso contributo erogato a sostegno dell’attività. Il nucleo, lo ricordiamo, con i suoi uomini, è sempre in prima linea per collaborare alla sicurezza del territorio, offrendo disponibilità nella gestione dei grandi eventi pubblici (come accade, ad esempio durante la mostra mercato del tartufo), ma anche di gravissime calamità e momenti di emergenza: com’è stato, anche di recente, quando l’alluvione del novembre scorso ha colpito pesantemente anche il territorio di San Miniato. La sezione Anc di San Miniato – una delle 1650 d’Italia – contra oltre 150 soci, fra effettivi, familiari e simpatizzanti.