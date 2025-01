“L’anatra all’arancia“ servita al Verdi di Santa Croce sull’Arno

SANTA CROCE SULL’ARNOUna coppia teatrale collaudata e affiatata quella di Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli che portano in scena "L’Anatra all’arancia", affiancati dal cast diretto da Claudio "Greg" Gregori, produzione Compagnia Moliere. Lo spettacolo è inserito nel ricco cartellone della stagione di prosa del teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno e andrà in scena venerdì 10 gennaio alle 21. Si tratta di un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. "L’Anatra all’arancia" è una commedia che afferra immediatamente e trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

La stagione di prosa prosegue il 21 gennaio con Ugo Dighero in L’Avaro di Molière - traduzione e adattamento Letizia Russo; mercoledì 5 febbraio Forte e Chiara di e con Chiara Francini, martedì 18 febbraio l’atteso spettacolo di Drusilla Foer Venere nemica; giovedì 13 marzo Enzo de Caro in Non è vero ma ci credo. Ultima data in cartellone giovedì 3 aprile con A Mirror-Uno spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft con Ninni Bruschetta. I prezzi dei biglietti: intero 18 euro, ridotto 15 euro studenti, under 35 8 euro. Le riduzioni sono previste per persone under 30 "biglietto futuro" over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8. Per i soci Coop è prevista riduzione del costo del biglietto.