L’ampliamento del nido poterà 22 posti in più: "Realizzeremo anche una nuova primaria"

Una serie di impegni per la scuola, quelli di Federico Grossi, candidato del centrosinistra. Il primo rugiarda i lavori già iniziati di ampliamento dell’asilo nido comunale di via Garibaldi per un importo di oltre 1,2 milioni. Alla fine dei lavori previsti nel 2025, aumenteremo i posti al nido comunale dagli attuali 48 a 70, ben 22 posti in più.

"Riuniremo in un unico plesso – afferma il candidato sindaco,- tutti i servizi del nido e dell’infanzia che ad oggi sono in parte distaccati in via Solferino. Daremo vita ad un vero Polo 0-6 (nido e infanzia) con un servizio mensa di prossimità all’interno della struttura, come lo è già oggi, capace di offrire un servizio eccellente e di altissima qualità. Come lo sono anche i nostri servizi scolastici. Il 40% delle bambine e dei bambini 0-3 anni a Castelfranco di Sotto va al nido comunale o in quelli accreditati privati, una percentuale tra le più alte d’Europa. Solo garantendo spazi scolastici adeguati e servizi per le famiglie ed i bambini possiamo continuare a garantire quel futuro di crescita che si meritano". Oltre al completamento dei lavori all’asilo nido comunale, nel programma di Federico Grossi uno spazio importante riguarda anche la scuola primaria del capoluogo.

"Gli ultimi anni – continua Grossi - hanno evidenziato le criticità che riguardano la scuola Guerrazzi di via Magenta, il plesso più vecchio di tutto il Comune, e la palestra scolastica conosciuta da tutti con il nome di “palestrina”: spazi inadeguati e non più funzionali alle esigenze. Per questi motivi, per garantire spazi più grandi e più moderni, ci impegneremo per dare a Castelfranco una nuova scuola primaria che risponda alle aspettative della comunità".