L’ambiente da sfogliare. Nasce il premio Ecofor libri

Sensibilizzare sul tema dell’ambiente anche attraverso la cultura. Ecofor Service di Pontedera lancia una nuova iniziativa per divulgare ancora di più la cultura ambientale ed ecologica attraverso più generazioni. Nasce così Ecofor Libri, un premio per quegli autori italiani che hanno scritto o scriveranno su argomenti che hanno l’ecologia al centro. Un progetto nato da una collaborazione tra la Ecofor Service, il Comune, l’Utel e la Fondazione Idana Pescioli ma al quale parteciperanno anche le scuole superiori pontederesi, Legambiente, l’associazione Laudato Sì, Rete Bibliolandia e le librerie Equilibri, Ubix e Carrara. "Quando si parla di sostenibilità non si parla solo di ambiente ma di un modo di vivere – ha detto l’assessora Sonia Luca – questo è un progetto di approfondimento e consapevolezza. Purtroppo i dati ci dicono che siamo un Paese in cui si legge sempre meno, invece leggere e informarsi è di assoluta importanza".

Ci sono 4 sezioni (narrativa per adulti, narrativa per ragazzi, saggistica con al centro il tema dell’acqua e saggistica ambientale con autori locali e riferimento al territorio regionale) all’interno delle quali sono già stati scelti 3 libri per ogni sezione. Una commissione di lettura, formata da lettori, studenti ed insegnanti, leggerà questi testi per poi dare un voto da 1 a 10. A questi si aggiungono anche i voti dei lettori che acquisteranno i libri nelle citate librerie ed i voti di chi prenderà in prestito i libri in biblioteca. Nelle giornate degli EcoDays, previste dal 3 al 12 maggio 2024, e quest’anno per la prima volta non solo confinati all’interno dell’azienda ma anche in città, ci saranno le premiazioni che per gli autori vincitori di ciascuna sezione è previsto un premio di 500 euro.

Luca Bongianni