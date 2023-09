Lambertucci: "Tremendo abominio a Santa Croce: Organizziamo Evento Nazionale"

SANTA CROCE

E prendendo spunto dai terribili fatti di cronaca di questi ultimi giorni, in particolare dalla straziante vicenda di Giulia Tramontano, il capogruppo della minoranza consiliare Per un’altra Santa Croce, Alessandro Lambertucci, avanza una proposta alla sindaca Giulia Deidda: "Il Comune organizzi ogni anno una giornata di approfondimento, studio, riflessione, analisi per accendere i riflettori sul tremendo abominio dei femminicidi e della violenza contro le donne".

"La terribile vicenda di Giulia Tramontano (incinta di sette mesi, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello nel maggio scorso in provincia di Milano, ndr) – scrive Lambertucci – cosí come degli altri femminicidi mi ha molto colpito e mi ha portato a riflettere su cosa, nel nostro piccolo di amministratori locali, possiamo fare per cambiare questa orribile escalation dei femminicidi. Nei prossimi giorni chiederò alla nostra sindaca, prima della fine del suo mandato, di lasciare un segno importante nella sua consiliatura organizzando un evento annuale permanente per accendere i riflettori su questo tremendo abominio".

"Un evento da effettuarsi a Santa Croce, una volta all’anno, unico nel suo genere, dove invitare le maggiori associazioni nazionali che si occupano di femminicidio e di violenza alle donne per parlare di questa piaga e diffondere le rispettive esperienze – conclude il capogruppo di Per un’altra Santa Croce – Un evento che diffonda la cultura del rispetto tra uomini e donne e si ponga di assoluto riferimento in quest’ambito a livello nazionale".

La proposta di Alessandro Lambertucci, anche se i fatti di cronaca a cui fa riferimento sono accaduti lontano da Santa Croce, appare ancor più calzante dopo i numeri resi noti dal comando dei carabinieri della compagnia di San Miniato e dal comando provinciale dell’Arma di otto denunce in soli tre mesi sporte da altrettante donne contro uomini per maltrattamenti, violenza, abusi.