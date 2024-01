Lambertucci: "I dissuasori in piazza non servono, mandate i vigili"

"Visto che la sindaca Giulia Deidda afferma di aver installato i dissuasori in piazza Matteotti per ovviare ai parcheggi selvaggi ci dica che cosa intende fare per risolvere il problema che oggi permane (come si vede nella foto)". Sono parole di Alessandro Lambertucci, capogruppo dell’opposizione Per un’altra Santa Croce che ribadisce le sue critiche alla giunta. "Noi consiglieri di opposizione da cinque anni chiediamo di intervenire per il bene dei residenti e dei commercianti in corso Mazzini e in centro storico e la stessa sindaca ci ha sempre opposto un muro di gomma salvo oggi rinsavire e correre ai ripari ma con quali risultati?", aggiunge il capogruppo Lambertucci.

"Forse la sindaca vuol mettere altri dissuasori su tutto il perimetro della piazza Matteotti fino a raggiungere il marciapiede opposto? – conclude l’esponente di Per un’altra Santa Croce – Ribadisco il concetto, visto la scarsità dei risultati raggiunti, i 65mila euro potevano esser destinati a qualcosa di meglio se solo si fossero mandati i vigili a sanzionare gli indisciplinati".