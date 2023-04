Lambardi nuovo medico al Romito

Sarà il dottor Alessio Lambardi, che già ospita i suoi pazienti nello studio medico sul piazzone, a coprire l’ambulatorio rimasto vacante al Romito. Da martedì 2 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, tutti i martedì e i giovedì pomeriggio il dottor Lambardi accoglierà i suoi pazienti anche al primo piano del circolo Arci del Romito. Non è la fine del caso che aveva privato la frazione del medico di famiglia ma è un importante passo avanti che la consulta, insieme a Fabio D’Erasmo, presidente del circolo Arci, ed al sindaco Matteo Franconi, anche in qualità di presidente della Società della Salute, hanno cercato di risolvere nel più breve tempo possibile. "Si sono incrociate due esigenze – ha spiegato il dottor Lambardi – quella dei residenti del Romito e le mie, che cercavo un ulteriore studio". Soddisfazione da parte di Giovanna Caridi, presidente della consulta. "Siamo felici di aver mantenuto questo presidio, importante soprattutto per le persone più anziane – ha detto – in molti all’assemblea di mercoledì sera ci hanno chiesto informazioni sul nuovo dottore e su come poter cambiare medico. Stiamo valutando anche la possibilità di dare un supporto a tutte queste persone intenzionate a passare al nuovo medico che da maggio opererà al Romito". E per la fine dell’anno si attende il nuovo bando vincolato che appunto vincolerà il nuovo medico di Pontedera a fare ambulatorio al Romito due volte a settimana. A quel punto ci sarà sia Lambardi che il nuovo medico per un totale di quattro giorni a settimana.

l.b.