L’allarme di Fratelli d’Italia per Pardossi: "Paura per i tentati furti"

PONTEDERA

Tentati furti nella zona di Pardossi, frazione del comune di Pontedera confinante con il territorio di Cascina. Fratelli d’Italia, in una nota a firma di Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli, parla di "grande apprensione nella frazione di Pardossi a causa di alcuni tentati furti avvenuti in questi giorni".

"Tutta la nostra solidarietà agli abitanti della frazione che si sono ritrovati nel mirino di alcuni mal intenzionati, auspichiamo un maggior pattugliamento del territorio da parte delle forze dell’ordine e l’installazione di telecamere di sicurezza nella zona per rendere la vita più difficile a questi malviventi – dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia – E rilanciamo la questione del potenziamento dei controlli e dei presidi di sicurezza con una pattuglia su tre turni nella zona e l’installazione di maggiori telecamere per videosorvegliare l’area".

Evidentemente l’appello dei due esponenti di Fratelli d’Italia, all’opposizione in consiglio comunale a Pontedera, per il terzo turno è rivolto alla giunta guidata da Matteo Franconi e riguarda il potenziamento dell’attività della polizia locale perché non è certo la politica che può andare a sindacare sull’organizzazione del lavoro delle altre forze dell’ordine che dipendono dalla propria scala gerarchica.

Forze dell’ordine che confermano in un certo senso quanto reso noto da Fratelli d’Italia, ma con numeri non allarmanti. Alla polizia di Pontedera risulta una denuncia per un tentativo di furto, mentre per i carabinieri la situazione non è allarmante e per quanto riguarda i tentati furti parlano di episodi isolati. Nessuna segnalazione da Pardossi è stata fatta al comando della polizia locale cittadina.

Da parte delle forze dell’ordine viene rinnovata, come sempre, la raccomandazione alle persone di segnalare qualsiasi movimento sospetto di persone, auto o altri veicoli. Segnalare subito vuol dire mettere in moto la macchina della sicurezza in tempo per individuare i malviventi.