L’alabastro a Milano si mette in mostra Vetrina internazionale

La trasparenza e il fascino dell’alabastro arrivano a Milano per la Design Week con ‘Design alabastro 22’, un progetto curato da Luisa Bocchietto che coinvolge 11 designer e 11 alabastrai per la realizzazione di altrettanti nuovi inediti prodotti tutti con protagonista la pietra di luce. Fino 23 aprile il progetto e gli oggetti saranno alla Fabbrica del Vapore (Padiglione Messina) nell’ambito del programma ‘Materia negli spazi di Sharing Design’, ottava edizione dell’appuntamento dedicato al design indipendente auto prodotto e organizzato da Milano Makers. Il programma pone la materia al centro della cultura di progetto, un punto di partenza che si ritrova perfettamente nella filosofia di Design Alabastro 22, ideato proprio per valorizzare l’alabastro e porre l’attenzione sulle sue caratteristiche più importanti, prima di tutte la trasparenza. Nasce così Design Alabastro 22, ideato e curato da Luisa Bocchietto, con 11 designer e 11 alabastrai per la realizzazione di 11 nuovi inediti prodotti. Il progetto riguarda il mondo dell’artigianato di eccellenza che si confronta con il design per individuare nuove modalità di realizzazione, produzione, distribuzione. L’alabastro di Volterra è un unicum dal punto di vista del materiale, per caratteristiche proprie di lucentezza, lavorabilità, trasparenza e la sua storia ha radici ininterrotte di lavorazione a livello locale da oltre duemila anni a partire dal periodo etrusco.

La tradizione viene tramandata da artigiani locali, esperti nella sua lavorazione che si sono cimentati nella realizzazione di prototipi da presentare al pubblico. Gli operatori coinvolti appartengono alla comunità dell’alabastro, che opera per valorizzare l’artigianato legato a questa particolare pietra. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Toscana, del Comune di Volterra e della Camera di Commercio della Toscana nord ovest.