Lajatico senza Peccioli. Addio macrostruttura. Con il 2023 finiscono tutti i servizi associati

Un verdetto che si traduce nelle prime conseguenze: la vittoria del no nel referendum consultivo sulla fusione tra Peccioli e Lajatico vede materializzarsi lo scioglimento della macrostruttura sbocciata nel 2020 tra i due campanili dell’Alta Valdera. A sancire i contorni di un divorzio amministrativo è il consiglio comunale di Peccioli durante l’assise di 2 giorni fa. "È il frutto dell’esito del referendum, che stiamo rispettando in toto, anche con questo atto - spiega il sindaco Renzo Macelloni - e la questione è molto semplice, senza fare della spicciola dietrologia. Quando fu creata la macrostruttura della durata di due anni, essa nacque con carattere provvisorio. Era una sorta di banco di prova in vista di formulare la proposta referendaria di fusione. Ebbene, cosa è successo l’11 dicembre scorso lo sappiamo tutti. Un anno fa, quando i due Comuni iniziarono il percorso di avvio per il referendum nei rispettivi consigli comunali, le convenzioni erano in scadenza e furono dilatate fino all’esito delle urne. Quindi abbiamo semplicemente preso atto di quanto già espresso: le convenzioni vengono meno al 31 dicembre e il capitolo della macrostruttura, con la vittoria del no al referendum, diventa una pagina chiusa".

Sindaco Macelloni, quali sono le convenzioni che decadranno?

"La macrostruttura consentiva un servizio unico per due Comuni, pur essendo come detto provvisoria e propedeutica alla proposta referendaria. Quindi vengono meno i servizi gestiti all’unisono, e penso alla polizia municipale, al settore urbanistica, alla raccolta degli ingombranti, a un solo ufficio anagrafe, a un responsabile unico per i due municipi. Un esempio pratico: a Lajatico resterà un vigile urbano, senza responsabile. Stessa musica per scuole e sociale, ogni Comune farà per sé".

Cosa, invece, rimarrà in essere?

"Un mezzo in comodato d’uso per il Comune di Lajatico, da parte del Comune di Peccioli, per la raccolta rifiuti. Continueremo, fino al prossimo aprile, a occuparci delle buste paga dei dipendenti e del bilancio consuntivo. L’esito del referendum non ha intaccato gli ottimi rapporti con il collega Alessio Barbafieri. La nostra era una proposta seria, ma a Lajatico ha prevalso il no alla fusione. E ne stiamo prendendo atto con le determinazioni comunali".

E per quanto riguarda i bandi e i progetti dei due Comuni, come le Energie Sociali?

"E’ una faccenda diversa. C’è da valutare il modo per portarla avanti. Parliamo di progetti , in questo caso, che non riguardano la struttura comunale". Ilenia Pistolesi