Lajatico chiede di contare "Si tenga conto della volontà di espressione dei territori"

Il progetto di fusione tra i Comuni di Peccioli e Lajatico continua a far discutere, dentro e fuori le aule dei consigli comunali. Ieri sera si sono riuniti i consiglieri di Lajatico, all’ordine del giorno, dopo le comunicazioni iniziali, le determinazioni proprio sulla fusione. Lo stesso passaggio che a Peccioli ha portato al rinvio della discussione, ampliata dai 26 emendamenti presentati dall’opposizione. Di suggestivo c’è la scelta di un nome provvisorio per il nuovo Comune, in attesa – hanno ripetuto più volte i due sindaci – che sia scelto dai cittadini. Uno strumento in sostanza che serve per far partire l’iter per istituire da parte della Regione Toscana il referendum. Il nome scelto è Alta Valdera. A Lajatico il voto sulla fusione va oltre gli schieramenti. In casa della maggioranza Flavio Poli, assessore alle attività produttive della giunta guidata da Alessio Barbafieri, si astiene sulla votazione. L’assessore si era già astenuto durante la votazione di gennaio quando era in votazione una mozione della minoranza sempre sul tema fusione, quando la maggioranza aveva votato in maniera compatta sul no. Poli ha presentato ieri una mozione con l’obiettivo di "puntualizzare e dare valore – ha letto in consiglio – all’espressione del voto. Chiedo di formalizzare che nel conteggio di quello che sarà il risultato del referendum non venga considerata la somma dei voti ma la singola espressione delle singole comunità, visto anche lo squilibrio tra il numero di abitanti di Peccioli e Lajatico". In pratica si chiede di porre attenzione alle due volontà, all’espressione distinta dei cittadini dei due Comuni. Tra i banchi dell’opposizione Nicola Ceccanti si astiene durante la prima votazione. La mozione di Poli invece viene votata all’umanità. "Mi auguro – ha aggiunto l’assessore al termine dell’assemblea – che questa precisazione venga fatta anche nella delibera che sarà presentata a Peccioli". E poi c’è il comitato contrario alla fusione, presente a tutti i passaggi. "La fusione – precisano da Lajatico non è fusione – non può essere l’unica soluzione, la fusione è l’unica soluzione che crea annessione e non fusione alla pari, ma soprattutto è ridicolo concentrarci sul nome del comune, prima ancora di avere le idee chiare su cosa sia la fusione da tutti i punti di vista".

Sarah Esposito