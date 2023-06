LAJATICO, assemblea pubblica per discutere sulla costruzione di un parco eolico

Un’assemblea pubblica aperta ai cittadini, anche quelli dei Comuni confinanti con le "terre del Silenzio" e alle associazioni ambientaliste che hanno a cuore le sorti della zona. L’ha convocata per il prossimo 7 luglio, alle 21, nella sala consiliare del municipio lajatichino, il ComitatoDifesa Territorio, che ha esteso l’invito al sindaco Alessio Barbafieri, al suo vice Roberto Turini e all’assessore all’ambiente Flavio Poli. All’ordine del giorno della seduta di venerdì 7 luglio, la relazione del presidente del Comitato, che farà anche il punto della situazione sul contestato progetto per la realizzazione di una centrale eolica in località Poggio alle Pancole, illustrando il lavoro portato avanti dal Comitato stesso finora e le azioni che eventualmente possono essere intraprese per bloccare la costruzione del parco eolico.