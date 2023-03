L’aiuto ai bisognosi con la Fondazione Crsm

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata da Antonio Guicciardini Salini, ha assegnato un contributo all’Arciconfraternita di Misericordia di San Miniato per sostenere e favorire le varie attività Istituzionali di aiuto alla popolazione bisognosa, che la Misericordia promuove. "Non pochi – spiega una nota dell’associazione di volontariato – sono stati i problemi che la nostra società ha dovuto affrontare e superare in questi ultimi tempi, come l’uscita dalla pandemia Covid, la guerra in Ucraina, il costo delle fonti energetiche, a causa dei quali si sono accentuate le difficoltà economiche per la parte della popolazione più debole e più povera, alla quale la Misericordia ha cercato di portare aiuto". "Il sostegno della Fondazione Crsm, ancora una volta – sottolinea la nota – si è rilevato determinante per alleviare le sofferenze e incoraggiare chi si dedica all’assistenza". La Misericordia ringrazia il presidnente Salini Guicciardini ed il Cda perchè "ci permettono di operare per il bene di chi soffre".