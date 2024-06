Lago Cavo, nuovo percorso: "Un tracciato di 800 metri per vivere meglio il parco"

PONSACCO

Un percorso che lambisce l’intero perimetro del lago Il Cavo al Parco Urbano di Ponsacco. È stato inaugurato ieri pomeriggio il percorso ciclopedonale lungo circa 800 metri che permette di utilizzare le rive del lago in sicurezza. Così Ponsacco festeggia il 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente. "Un intervento – spiegano dall’amministrazione comunale – che si aggiunge ai lavori svolti in questi anni nel polmone verde situato a pochi passi dal centro cittadino". Il parco urbano, infatti, riscoperto dai ponsacchini soprattutto nel periodo della pandemia, negli anni è stato al centro di numerosi progetti, interventi e iniziative. Nei mesi scorsi è stato aperto il tratto di pista ciclabile che attraversa da nord a sud il parco urbano di Ponsacco.

"Il percorso che andiamo a inaugurare – continuano – insieme alla pista ciclabile sono strumenti per rispondere alle richieste dei residenti di questa zona che chiedevano un percorso sicuro per permettere il collegamento con la vicina scuola e i servizi del centro. L’intero progetto che riguarda il parco urbano è più ampio e riguarda il collegamento tra le vie ciclabili presenti. Il piano completo prevede l’arrivo della pista fino a via Melegnano, per raccordarsi poi con il centro storico e la già presente pista di via don Minzoni collegata al viale della Rimembranza. Infine l’ultimo tratto, non ancora realizzato, per arrivare al parco del Poggino e collegare tutta la città da nord a sud". Un progetto che nel suo insieme prevede un modo totalmente nuovo di vivere il parco, non solo come un ambiente verde dove passeggiare ma anche palcoscenico naturale, visto che nell’idea del progettista David Marinari c’è anche quello di realizzare nel parco un anfiteatro per concerti e spettacoli. "Una valorizzazione dello spazio – hanno concluso dall’amministrazione comunale – che riguarda anche l’arricchimento arboreo con la piantumazione degli alberi, uno per ogni nuovo nato, che viene rinnovata ogni anno in collaborazione con FarmaValdera. A questo si aggiunge lo studio della biodiversità con la lotta alle specie aliene, come è stato per le tartarughe, e i progetti di riqualificazione e bonifica durante le iniziative come Puliamo il mondo o la festa ecologica che a ogni edizione richiama sempre decine e decine di persone".