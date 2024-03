Ladro al cimitero, acciuffato. Ruba la borsa a una donna intenta a sistemare la tomba

SANTA CROCE-SAN MINIATO

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per furto della borsa a una anziana che stava sistemando la tomba di un familiare al cimitero di Staffoli. Il ladro è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Pisa per "furto con strappo". Ha strappato di dosso la borsa alla donna in maniera molto repentina dopo averla avvicinata mentre era intenta a sistemare una tomba e poi l’ha abbandonata vicino al cancello del cimitero, dove è stata ritrovata dalla vittima, priva di portafoglio contenente alcune somme di denaro. Il ladro sarebbe scappato a piedi. I carabinieri di Santa Croce si sono subito attivati nelle ricerche anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale poste nelle immediate vicinanze del cimitero. Dopo aver individuato l’auto con la quale il malvivente si è allontanato dal cimitero, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare l’uomo e denunciarlo.

A San Miniato, invece, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato due persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I due sono stati sorpresi di notte a bordo di un’autovettura, "non adibita al trasporto di cose e senza alcuna autorizzazione", mentre trasportavano 30 batterie per auto esauste, in pessimo stato di conservazione, alcune delle quali con pericolosi sversamenti di liquido in corso". I rifiuti speciali sono stati posti sotto sequestro e subito stoccati presso un’idonea depositeria autorizzata della zona del Cuoio per evitare che potessero nuocere alla salute di qualcuno o contaminare terreni o acqua. L’auto è stata sequestrata in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria di Pisa che è stata informata dagli stessi carabinieri della compagnia di San Miniato.

g.n.