Ladri in azione, tra colpi tentati e almeno uno consumato. Gli episodi nell’abitato che circonda il centro storico

Topi d’appartamento. Un problema da sempre, nonostante i serrarti controlli delle forze dell’ordine. I ladri che cercando di entrare nelle case, o che addirittura ci riescono, a caccia di soldi e monili in oro. Da quanto abbiamo appreso questa criticità negli ultimi tempi avrebbe interessato la zona de Le Colline – abitato alle porte del centro storico di San Miniato – e le zone limitrofe che si trovano nella grande vallata sottostante. Si tratterebbe di alcuni episodi, qualcuno in cui i malviventi hanno solo tentato l’effrazione. E di almeno un caso nel quale i ladri sono riusciti ad entrare ed a consumare il furto. In una circostanza, pare, i malviventi – dopo aver messo a soqquadro l’abitazione – prima di uscire probabilmente da una finestra, avrebbero utilizzato del legno per bloccare la porta d’ingresso principale delle’immobile in modo da ritardare l’ingresso dei padroni.