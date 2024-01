Ladri assaltano il convento. Rubati i soldi del presepe e nella casa delle suore

San Romano, 3 gennaio 2024 – Prima il pedinamento dei volontari e delle volontarie del presepe di San Romano per vedere dove avrebbero riposto i contenitori con le offerte. Poi il portone esterno e due porte interne scassinati mentre i frati erano a cena nel refettorio. Un furto studiato quello perpetrato da alcuni ignoti ladri (ripresi dalle telecsamere di viedeosorveglianza) tra le 20 e le 20,13 nel convento di San Romano. Sono stati rubati i soldi delle offerte (si ipotizza dai 1.500 ai 2mila euro) lasciati dai visitatori del presepe artistico che viene allestito ogni anno nel chiostro del convento francescano.

Soldi che sarebbero serviti per finanziare il restauro del soffitto della cappella della Madonna dal quale nei mesi scorsi si è staccato uno dei rosoni in gesso. Dopo alcune settimane di chiusura al culto, la cappella è stata riaperta con una rete che protegge le persone da eventuali altre cadute dal soffitto. Ma c’è bisogno del restauro, come indicato anche dalla Soprintendenza, visto che altri rosoni sono a rischio caduta.

"Abbiamo deciso di cofinanziare i lavori con i soldi delle offerte del presepe artistico di quest’anno e dello scorso anno – le parole del parroco, padre Francesco Brusa – Purtroppo quelle raccolte il primo giorno dell’anno, quando al presepe c’è stata anche una grande affluenza di visitatori, sono state rubate. Dalle immagini delle telecamere si vede bene che i malviventi entrano come normali visitatori, si aggirano nel chiostro dove è allestito il presepe. Osservano i movimenti dei volontari che, prima di chiudere, hanno portato i contenitori con le offerte al sicuro in una stanza dove si accede solo passando da un’altra. Per entrare, quindi, i ladri hanno scassinato il portone di ingresso e altre due porte interne che erano chiuse a chiave. Noi frati eravamo in refettorio a cena e non abbiamo sentito niente. Abbiamo ritardato ad andare a tavola alcuni minuti e non abbiamo portato subito in banca i soldi. Fossimo usciti qualche minuto prima dal refettorio ci saremmo trovati faccia a faccia con i ladri".

I ladri sono entrati anche nell’appartamento delle suore dove hanno rubato i soldi che avevano per la spesa. Il presepe artistico è stato inaugurato l’8 dicembre alla presenza del sindaco Giovanni Capecchi, del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessora Alessandra Nardini. Chi vuol aiutare il convento per il restauro può donare sul contocorrente: IT47T0856271150000000245346 intestato a parrocchia La Madonna di San Romano (causale: restauro Cappella della Madonna) oppure recapitando direttamente al parroco l’offerta.