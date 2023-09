Ladri assaltano un bar tabacchi

Il Ritrovo è stato preso di mira dai ladri. E’ successo una delle scorse notti, alle 1,45, quando alcuni malviventi hanno sfondato il vetro della porta principale con un martello o una mazza (non sono stati trovati arnesi da scasso in zona) e sono entrati nel locale in via della Pesa a Santa Croce, nella zona industriale vicino allo stadio Masini, e hanno portato via gratta e vinci e sigarette per un valore di oltre 2.500 euro.

"A questo danno consistente – dice la titolare – vanno aggiunti quelli alla porta e al locale che è stato messo sotto sopra e ha avuto bisogno, ovviamente, di un importante intervento di ripulitura e sanificazione. E’ successo alle 1,45 di notte. Siamo stati avvertiti e quando siamo arrivati davanti al locale c’erano già le pattuglie dei carabinieri. Non posso aggiungere altro perché sono in corso le indagini e non sono a conoscenza degli sviluppo. Posso solo dire che i carabinieri hanno scaricato e acquisito le immagini delle telecamere della videosorveglianza". In dodici anni è la prima volta che i titolari del Ritrovo subiscono un furto di questa consistenza. "Altre volte – aggiunge ancora la proprietaria – i malviventi avevano provato a entrare cercando di aprire la porta, ma non c’erano mai riusciti. Questa volta, purtroppo, ce l’hanno fatta".