Ladri assaltano Carrefour Uno finisce in manette

E’ scivolato mentre scappava, alla vista dei carabinieri, e i militari dell’Arma lo hanno raggiunto e arrestato. Si tratta di G.M., 35enne, originario della provincia di Lucca, ed è uno ladri – i complici sono riusciti a scappare – che la notte scorsa hanno tentato il colpo ai danni del Carrefour di Calcinaia. Il fatto è avvenuto intorno alle 3. Secondo quanto ricostruito i malviventi, approfittando del buio, ma soprattutto della tempesta di vento e pioggia che stava colpendo zona, hanno danneggiato con strumenti da scasso, la parete esterna del supermercato di via Garibaldi con il chiaro intento di aprirsi un varco necessario a portare via la cassaforte.

L’azione è stata invasiva, i banditi erano già riusciti a creare una fessura di circa 50 centimetri nel muro esterno del supermercato quando è giunta ai carabinieri una segnalazione che qualcosa stava accadendo intorno al negozio: il tempestivo intervento di una pattuglia di militari, già impegnata in un servizio in zona, ha costretto i ladri ad abbandonare il colpo ed a fuggire a piedi nelle strade e nei campi.

Così è scattato l’inseguimento reso anche particolarmente difficoloso dalle avverse condizioni meteo: ma uno dei loro è sciviolato ed è stato bloccato e identificato. L’arrestato, al pari dei complici, indossava un passamontagna e dei guanti da lavoro. Il 35enne, tratto in arresto nella flagranza del reato, è stato

condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, accompagnato ieri mattina dacvanti al giudice del tribunale di Pisa per essere giudicato, con rito direttissimo.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari rinviando poi, ad una successiva udienza, la trattazione del processo. Intanto le indagini sono in pieno svolgimento. I carabinieri stanno ancora conducendo accertamenti ed approfondimenti per identificare e quindi procedere anche nei confronti dei complici dell’arrestato – non è ancora chiaro se si stratti di uno o due soggetti – che sono riusciti a darsi alla fuga.

Carlo Baroni