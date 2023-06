Ladri arrestati in una casa Scovati dai carabinieri nascosti dietro una porta

SANTA CROCE

Due ladri sono stati arrestati dai carabinieri in un’abitazione di Santa Croce dove erano entrati dopo aver spaccato una finestra. I due uomini, entrambi sotto i quarant’anni, di origine straniera e di fatto senza fissa dimora, sono stati scovati dentro la casa dai carabinieri delle stazioni di San Romano e Santa Maria a Monte le cui pattuglie erano impegnate in un servizio perlustrativo nel territorio di competenza della compagnia di San Miniato. Ad allertarle sono stati i colleghi della centrale operativa dello stesso comando compagnia di via Sanminiatese, che avevano ricevuto una segnalazione da alcuni abitanti della zona di Santa Croce dove si trova la casa presa di mira dai due malviventi.

Di fatto i due ladri sono stati sorpresi in flagranza di reato. Quando sono arrivati all’esterno dell’abitazione, infatti, i militari dell’Arma hanno subito capito che c’era stata effrazione e che, probabilmente, il furto era in atto. I due uomini hanno cercato di nascondersi dietro la porta di una camera, ma sono stati subito scovati, arrestati e trasferiti nella cella di sicurezza della compagnia in attesa del processo per direttissima di ieri mattina. In tribunale a Pisa, al termine del rito, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo che verrà convocato nei prossimi mesi.

L’intervento pressoché immediato delle pattuglie dei carabinieri di San Romano e Santa Maria a Monte, oltre a consentire di individuare i malviventi e bloccarli, ha sventato il furto. I due, infatti, si erano già impossessati di oro, gioielli e soldi che sono stati recuperati e riconsegnati al proprietario nel frattempo rintracciato e rientrato a casa.

g.n.