Ladri all’opera in centro storico. Almeno tre i colpi a segno. Nelle fuga persi gioielli e borse

I ladri, da quanto abbiamo appreso, nei giorni scorsi hanno fatto visita ad almeno tre case nella zona di San Miniato. In un caso sarebbero entrati in un appartamento del centro storico, nella zona ospedale della città, riuscendo in questo caso ad asportare alcuni oggetti e del denaro contante.

In un’altra circostanza, invece, due clpi sarebbero avvenuti nella zona del Poggio, il versante del centro che guarda la valle di Fontevivo: qui i malviventi hanno fatto visita a due case trovando oggetti in oro e pietre preziose e accessori griffati come borse. In quella circostanza, per il suono dell’allarme di uno degli immobili, i topi d’appartamento sarebbero stati costretti ad una precipitosa fuga nella quale avrebbero perso alcuni gioielli e diverse che avevano portato via dalla casa. Tant’è che i proprietari sono riusciti a recuperare almeno gran partde del bottino della banda.

I ladri, in queste settimane, già prima di Natale, avrebbero cercato di entrare anche in altre case di San Miniato, sempre utilizzando – versoimilmente – la tecnica dell’arrivo all’obiettivo passando dalle valli, cercando varchi dal retro. La città è su un crinale che si snoda sui colli e l’abitato è costeggiato da grandi vallate nelle quali i malintenzionati possono muoversi senza dare nell’occhio e poi, risalendo gli orti terrazzati, aggredire gli obiettivi. Le valli sono poi anche vie di fuga.

Da quanto abbiamo appreso questa criticità negli ultimi tempi avrebbe interessato anche la zona de Le Colline – abitato alle porte del centro – e le zone limitrofe che si trovano nella grande vallata sottostante. In alcuni casi i malviventi avrebbero solo tentato l’effrazione, lasciando comunque il segno del loro passaggio.

C. B.