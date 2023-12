Ladri al cimitero. Via da una tomba albero di Natale

PONTEDERA

I ladri nei cimiteri imperversano da anni. Rubano di tutto. Dai fiori ai vasi. Dagli arredi funerari ai ricordi che i familiari, spesso, lasciano sulle tombe dei propri cari. Ieri mattina al camposanto di Pontedera è stato portato via un alberello di Natale da una tomba. Lo scrive una giovane sulla pagina Facebook Sei di Pontedera se: "Questo alberino, fatto da mia madre con tanto amore e passione per i miei nonni sepolti nel cimitero di Pontedera, è stato lasciato dalle mie zie sulla tomba ieri mattina (mercoledì, Ndr) e stamani (ieri, Ndr), era sparito insieme alla vaschetta. Con il tuo gesto hai causato sofferenza a chi a Natale piange i suoi cari e si impegna per ricordarli e gratificarli nonostante la morte. Questo è il mondo in cui viviamo, senza neanche il rispetto per la morte".