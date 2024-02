Ladri acrobati in centro. Nel mirino gli appartamenti. Visti tre uomini in fuga

Anche acrobati, i ladri che nelle ultime settimane hanno assaltato diversi appartamenti nel centro di San Miniato e nelle zone immediatamente limitrofe. Da quanto abbiamo appreso da una delle vittime in un giorno di sabato, i malviventi si sono sono introdotti in cinque appartamenti a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro. Sempre passando dal retro valle.

E, in alcuni casi, scalando le calate pluviali in rame e arrampicandosi anche oltre i dieci metri, In particolare nella zona de le Colline: visitata una prima casa – obiettivo subito abbandonato perché, forzate le finestre, si accorsero che si trattava di un cantiere, i topi d’appartamento si sono avventati su quelle limitrofe facendo incetta di monili in oro e oggetti di valore trovati negli appartamenti. Ai colpi messi a segno si affiancano quelli tentati: una famiglia riuscì a mettere in fuga i ladri, perché fecero sentire la loro presenza nell’abitazione e in, affacciandosi alle finestre, videro scappare tre uomini con il, volto verosimilmente travisato. Le strade dove sarebbero avvenuti questi episodi sano via Dalmazia, dia delle casini e la zona di Gargozzi.

Sono i giorni nei quali, poi, altri furti sono stati segnalati sia nella zona ospedale della città, in particellare quella di via Bagnoli e poi in località Poggio. Topi d’appartamento, appunto, ma anche topi che si aprono varco nelle automobili in sosta. Nei giorni scorsi nella zona del cimitero di Ponte a Egola nel mirino c’è finita un auto in sosta: il proprietario, che era a passeggio con il cane ha trovato il lunotto laterale della macchina in frantumi: ma nel mezzo non hanno trovato alcunché di interessante. Allora si sono accaniti con uno pneumatico. Quando non trovano bottino da arraffare lasciano comunque il segno del loro passaggio, anche in segno di disprezzo E’ successo in una casa di San Minato: niente da rubare, ma tanti danni. In questo periodo a si apprende a è aumentata la richiesta di dispositivi per allarmare gli appartamenti. Richieste forse spinte anche dagli ultimi recenti accadimenti.

Carlo Baroni