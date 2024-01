L’addio di Fattori a Giglioli: "Sapevo le cose dall’albo"

"Non c’erano più le condizioni perché io potessi restare nella giunta Giglioli". Marzia Fattori, il giorno dopo aver formalizzato le dimissioni – un fulmine a ciel sereno che indebolisce la l’amministrazione Giglioli – spiega cos’è successo e come siamo arrivati fin qui. Lo fa evitando di inasprire il clima politico intorno e dentro il Pd, che sta cercando da mesi la soluzione più giusta per arrivare al voto amministrativo di giugno quando si terranno le elezioni più difficili per il centrosinistra dal dopoguerra ad oggi.

Fattori, in realtà, cos’è successo?

"Il rapporto era logoro da tempo. Troppo distanti, ormai, le nostre posizioni sia sui lavori pubblici, la mia principale delega quale assessore, che sulle linee generali. Alla fine, dopo una paura di riflessione, ho preso io la decisione che il sindaco non aveva il coraggio di prendere: mi sono presentata e gli ho consegnato in mano la lettera di dimissioni".

Qual è stata la reazione di Giglioli e degli altri assessori?

"Nessuna. Nessuno ha chiesto spiegazioni. Penso di aver tolto un peso".

Un passaggio che ha fatto dopo aver informato il partito?

"Naturalmente, ho fatto tutto quello che dovevo. Ho informato il segretario al quale ho rappresentato la decisione presa e le motivazioni. Ho ricevuto molte attestazioni di stima e di vicinanza. Non credo di aver alcunché da rimproverarmi".

Ma c’è stato un episodio scatenante, la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

"Non era un mistero per nessuno che le nostre posizioni erano divergenti da tempo. Non c’erano più le condizioni per lavorare con la dovuta serenità e, soprattutto, con l’adeguata condivisione delle scelte. Aspetto questo che manca da tanto tempo".

L’ampliamento del Cencione è una questione che l’ha allontanata ancora di più dal sindaco?

"Indubbiamente sì. L’incarico per il progetto ad uno studio di architettura è una decisione che ho saputo per caso, guardando sull’albo pretorio a inizio anno. Le pare normale che l’assessore ai lavori pubblici venga a sapere di un incarico del genere quando è stato già dato? E’ stata la conferma che mancava per decidere che per me era venuto il tempo di lasciare".

Ha chiesto spiegazioni?

"Come sempre. Ma anche con l’esito di sempre".

La sua decisione può avere ripercussioni sulle scelte del Pd per le prossime elezioni?

"Un passo che non ho fatto per tatticismo politico. Credo, però, che potranno offrire un ulteriore spunto di riflessione. Quello sì".