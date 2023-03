Lacrime, applausi e uno striscione per l’ultimo addio a Pietro Fanfani

La chiesa di Balconevisi non ce l’ha fatta a contenere tutto il dolore per la morte, a soli trent’anno, di Pietro Fanfani. La chiesa era stracolma, il piazzale antistante anche. E i ragazzi, i tantissimi amici di Pietro, quelli del padre e dei familiari, ieri mattina continuavano ad arrivare alla spicciolata. Solo il lungo applauso all’uscita del feretro ha rotto il silenzio di Balconevisi in una giornata di sole tiepido offuscata dal dolore. Un mondo, quello di Pietro e della sua famiglia, che c’era tutto. Tante casacche rosse e verdi, i colori dell’Asd La Serra, che hanno avvolto Pietro appassionatissimo di calcio anche nell’ultimo viaggio. Tante anche le casacche arancioni, quelle dei volontari della Misericordia di San Miniato e del gruppo di protezione civile nel quale il padre del 30enne, Ivano, è uno storico volontario nell’antincendio boschivo. E poi colleghi di lavoro di Pietro, gli amici del pallone anche delle altre squadre, e tantissimi giovani con gli occhiali scuri per nascondere le lacrime amare che alla fine della cerimonia, sono diventate un applauso scrosciante per l’amico che è stato costretto a lasciare questa vita. "Non camminerai mai più da solo. Ciao Pietro fratello rosso verde", sono le parole dello striscione che ha accolto il feretro all’uscita dalla chiesa prima del viaggio verso il cimitero. Pietro si sentì male poco prima delle 14, sabato scorso, mentre era solo in casa. A trovarlo in arresto cardiaco era stata la moglie: da qui il trasferimento urgente in ospedale. Poi nella tarda serata di martedì anche le ultime speranze che il trentenne avesse salva la vita sono purtroppo svanite. Il giovane lavorava a Santa Croce sull’Arno alla Ferramenta Salvadori e viveva a Ponte a Egola con la moglie. San Miniato è sconvolta e sotto choc. Una famiglia conosciuta e stimata quella di Fanfani. Pietro era un giovane molto amato da tutti, un uomo solare, dedito al lavoro e alla famiglia.

Carlo Baroni