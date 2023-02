Laboratori creativi per i bambini

Al museo della Ceramica Coccapani tornano gli appuntamenti con i laboratori creativi. Un nuovo e divertente appuntamento per bimbi, sabato 4 marzo dalle 15.30 alle 17 per creare insieme, un pomeriggio per esplorare tutta la creatività dei più piccoli. A guidare il laboratorio l’artista francese Kathy Bassaget. Il laboratorio è gratuito per i bimbi dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria: 346.0961423, [email protected] A seguire, l’inaugurazione della mostra di pittura dell’artista marocchina Zhour Manani con tè marocchino.