Laboratori creativi in vista della Pasqua

In vista delle prossime festività di Pasqua, tornano gli appuntamenti con i laboratori creativi per bambini al museo Lodovico Coccapani di Calcinaia. Domenica 2 aprile, dalle 15.30 alle 17, il museo organizza un laboratorio creativo a tema pasquale per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 346-0961423 oppure scrivendo alla email [email protected] Al museo è inoltre in corso, e visitabile, la mostra "Nostalgies" dell’artista marocchina Zhour Manani.