L’abbraccio ai parenti delle vittime: "Non dimenticheremo Noah e Sabine"

La famiglia di Noah e Sabine, le due vittime della tragica alluvione che colpì La Gabella, è giunta ieri dalla Germania nel luogo in cui avvenne la disgrazia esattamente un anno fa, desiderosa di incontrare il sindaco di Montecatini Valdicecina, Francesco Auriemma, e di vedere il cippo commemorativo che è stato inaugurato due giorni fa a memoria della nonna e del piccolo, che persero la vita a causa della furia di una natura matrigna e spietata. Questo incontro ha rappresentato un momento di grande significato e umana vicinanza, un segno tangibile del legame profondo tra la famiglia e la comunità che ha condiviso il dolore e la memoria di una perdita così straziante. La visita della famiglia riflette la continuità di un percorso di solidarietà e il valore della condivisione nel ricordo di Noah e Sabine, custodi di una pagina dolorosa della storia locale.

La famiglia di Noah e Sabine si è recata al cippo commemorativo dedicato alle due vittime della tragica alluvione de La Gabella. Su quel monumento, in cui è incisa una toccante poesia per il piccolo Noah sia in lingua italiana che tedesca, dono della Proloco di Montegemoli al sindaco di Montecatini Valdicecina, si è svolto un momento carico di intimità e profondità emotiva. La famiglia ha confidato al sindaco Francesco Auriemma che quel cippo rappresenta per loro molto più di un semplice segno commemorativo: è come una tomba per Noah, il cui corpicino non è mai stato ritrovato. Quel luogo, dunque, si è trasformato in uno spazio di raccoglimento dove poter piangere e custodire il suo ricordo in un abbraccio silenzioso e perpetuo. Nel corso dell’incontro con il sindaco Francesco Auriemma, la famiglia ha confidato come il dolore per la perdita sia ancora straziante, rendendo incerta la possibilità di un loro ritorno futuro in Italia. Hanno espresso però l’esigenza e il desiderio di pregare in quel luogo, che per loro assume la sacralità di una tomba per Noah, diventando così il luogo simbolico dove proteggere per sempre la memoria del piccolo. Il momento trascorso dalla famiglia di Noah e Sabine al cippo commemorativo è stato di una struggente intensità, rispecchiando pienamente il modo silenzioso e composto con cui hanno attraversato l’immenso dolore.

"È stato un momento commovente, ma difficile - ha dichiarato il sindaco Francesco Auriemma - La famiglia mi ha contattato attraverso un portavoce in Germania e quando eravamo insieme, ieri, ha espresso il desiderio che venga scritto un post pubblico per ringraziare tutti i volontari che hanno preso parte alle ricerche, le forze dell’ordine, la comunità e l’amministrazione comunale per la vicinanza espressa in questi momenti così dolorosi. Mi hanno chiesto anche di ringraziare pubblicamente un vigile del fuoco che si chiama Stefano. Da parte mia, ho detto loro che Montecatini non dimenticherà mai Noah e Sabine e che sarà nostra cura tenere il cippo in ordine e sempre ben pulito. Questa è una ferita di tutti noi".

Ilenia Pistolesi