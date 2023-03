La Ztl sotto la lente della consulta

Dopo le polemiche, il braccio di ferro con i commercianti, le mille sanzioni in neanche tre mesi, la questione Ztl con varchi elettronici sarà sul tavolo della prossima riunione della consulta. L’amministrazione, del resto, aveva annunciato da tempo, che intendeva confrontarsi con i cittadini per tirare le prime somme sul funzionamento, criticità, correttivi da apportare.

Il sindaco ha sottolineato più volte che il nuovo sistema di pedonalizzazione del centro ha dato e sta dando risultati positivi. Ma, allo stesso tempo, ha sempre lasciato la porta aperta a proposte di miglioramento. Importante un nuovo confronto con la città e con i residenti, anche perché siamo incamminati verso l’estate quando i varchi saranno accesi molto di più e la ztl sarò anche allargata. L’appuntamento con la consulta del capoluogo è per il marzo alle 21,30 nella sala del Bastione. Saranno presenti il vicesindaco Elisa Montanelli e il comandante della polizia municipale Dario Pancanti.

Al momento La ztl con vachi elettronici resta attiva il sabato dalle 20 alle 5 e i festivi dalle 14 alle 5 fino al 30 aprile. Tutto cambierà dal primo maggio. Fino 30 settembre i varchi saranno accesi tutti i giorni feriali dalle 20 alle 5, i festivi dalle 14 alle 5. In estate parte il traffico limitato anche nella zona B della città dal 20 giugno al 31 luglio tutti i giorni dalle 20 all’una, e interesserà oltre a via IV Novembre, via Guicciardini , via Ser Ridolfo, Piazza del Popolo, via Conti, anche Corso Garibaldi, viale XXIV maggio, via Don Minzoni, Piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, Piazza del Duomo, Piazza Mazzini, via Rondoni e via De’ Mangiadori.