La Ztl e il futuro del centro "Lavoriamo per migliorarla" Sul tavolo le proposte del Ccn

Siamo a 100 ingressi irregolari alla settimana. La Ztl del centro storico viene "bucata sempre meno. Intanto si lavora sui correttivi, dopo mesi di dure polemiche. Specialmente con i commercianti. Ne parliamo con il sindaco Simone Giglioli.

A che punto siamo?

"Stiamo lavorando ad una proposta da sottoporre alla consulta ed ai commercianti, Il confronto sarà fondamentale".

Da dove siete partiti?

"Il Ccn a metà luglio ci ha presentato un pacchetto di proposte. Una serie di variazioni sulle quali ci siamo messi al lavoro con la polizia municipale. Alcune di queste proposte le abbiamo ritenute irricevibili. Altre no, sono interessati e meritevoli di approfondimenti e poi di essere accolte".

Quale il prossimo passaggio?

"Ripeto, torneremo attorno ad un tavolo e passeremo dal vaglio della consulta. Poi il consiglio comunale, che è l’organo sovrano, dovrà esprimersi e da qui, la proposta definitiva, andrà al vaglio del ministero"

Quali saranno le modifiche sostanziali?

"Soprattutto ci saranno alcuni ritocchi agli orari di accensione e spegnimento dei varchi elettronici. Si tratta di correttivi per migliorare l’efficacia della Ztl e quindi cambiamenti positivi".

Dunque l’impianto complessivo resta?

"Assolutamente sì e ribadisco come quello della Ztl sia un progetto che noi riteniamo strategico e fondamentale per il futuro della città. Ha portato dei miglioramenti sostanziali sulla vivibilità del centro storico e di questo abbiamo riscontri direttamente con i residenti. Ma ha migliorato le cose anche per il commercio. L’amministrazione si è sempre detta disponibile al confronto: resta la nostra assoluta contrariètà a chi ci parla di smantellamento del progetto".

Con l’autunno quindi arriveranno i cambiamenti?

"Il percorso non è così immediato. Ci sono passaggi da fare. E inizieremo a farli nei prossimi giorni".

Carlo Baroni