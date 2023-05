La visita del nuovo vescovo alla Misericordia e ai tesori del museo

Quella alla Misericordia di San MIniato è stata una tappa importante del tour di conoscenza del territorio da parte del nuovo vescovo, monsignor Giovanni Paccosi. E’ una delle più antiche, ha sede in uno dei palazzi più prestigiosi della città, proprio sotto il vescovado, ed è stata fondata da un predecessore di monsignor Paccosi: fu nel 1716 che monsignor Giovanni Francesco Maria Poggi su richiesta di un gruppo di zelanti cittadini, fondò la Compagnia di Misericordia di San Miniato che, come prima dotazione, ebbe la Cappella di San Filippo Benizi (in Cattedrale), unitamente alle reliquie, ad alcuni arredi sacri e ad un capitale di duecento scudi fiorentini. Il vescovo Paccosi è stato accolto a Palazzo Roffia, insieme al correttore della Misericordia don Francesco Zucchelli, dal governatore, dai consiglieri e da volontari, trattenendosi per una cena conviviale.

Nella bella serata di conoscenza, il vescovo ha visitato la sede e il museo dell’Arciconfraternita, riconoscendo il ruolo importante del sodalizio e spronando tutti a continuare il cammino di carità e di vicinanza alla soffrenza. In particolare nella visita al museo – un’autentico scrigno di tesori – il vescovo è stato guidato da Luca Macchi, importante pittore sanminiatese, docente all’Accademia di Belle Arti, e attuale presidente dell’Accademia degli Eutelti di San Miniato. Macchi ha illustrato a monsignor Paccosi le principali opere tra le quali si fa notare, senza dubbio, il gruppo ligneo duecentesco della Deposizione, collocata in origine nella cappella del monastero della Santissima Trinità. Lo affiancano un dipinto dell’Incoronazione della Vergine; una tela del Seicento con i Santi Giorgio, Giovanni Evangelista, Cecilia e Giuseppe; una Madonna con bambino del XVI secolo, probabilmente di Francesco Lanfranchi. La collezione si compone anche di alcuni reliquiari, come quello contenente la stola di San Carlo Borromeo.