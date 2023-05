La villetta da demolire: "Tutto nasce da un errore. La battaglia continua"

Ponsacco (Pisa), 3 maggio 2023 – “Un errore macroscopico". Tre parole con le quali la famiglia Cerretini, sostenuta dalle valutazioni dei propri tecnici, definiscono il caso della villetta su cui pende il rischio concreto di dover essere demolita. Ma quali sono le argomentazioni precise e dettaglite con le quali proseguirà la battaglia legale. "Va innanzi tutto detto che sulla realizzazione dell’abitazione Cerretini e sul rilascio dei permessi necessari si sono favorevolmente espressi due amministrazioni comunali, Pontedera e Ponsacco, l’Unione Comuni Valdera, la Provincia di Pisa e la Regione Toscana, tutti riuniti in una conferenza di co-pianificazione", si legge nel doumento inviato alla nostra redazione. "Questa complessa e lunga procedura, che investe il territorio di confine tra Pontedera e Ponsacco in località. La Cava, porta a chiedersi: “ma è possibile che tutti questi enti abbiano sbagliato?” , ed ancora: “perché oggi, dopo una tribolata e dispendiosa trafila giudiziaria (Tar Toscana e Consiglio di Stato), su questa abitazione continua a pendere un ordine di demolizione? La risposta è assai semplice: “per un errore macroscopico”".

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nell’area dove è stata realizzata l’abitazione Cerretini non sia possibile realizzare alcuna nuova edificazione e alcun nuovo manufatto, ciò a causa della sua distanza dal bosco, inferiore a 50 metri, e delle norme di prevenzione incendi: "applicando erroneamente la norma che riguarda i nuovi fabbricati e non quella che riguarda i fabbricati

esistenti", è la difesa. "Il fatto è che l’intervento è stato realizzato utilizzando il volume di un vecchio edificio legittimo esistente e quindi ai sensi della normativa in vigore che consente il ricollocamento di un volume esistente anche in nuova posizione mediante abbattimento e ricostruzione". "Trattasi di un intervento che ogni legge, sia nazionale che regionale – prosegue la nota – individua non come nuova costruzione ma come ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Questo è l’errore macroscopico che ha portato all’ ingiusta sentenza di demolizione da parte del Consiglio di Stato".

“La questione così esaminata potrebbe apparire di facile soluzione, però, e questo è un triste, amaro, e drammatico però, ecco che ci si imbatte in una norma della giustizia italiana che rischia d’impedire la correzione e l’annullamento della sentenza di demolizione – conclude la nota dei Carretini – . La nostra giustizia, dopo che si è percorso tutti i gradi di giudizio (tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato), non permette di modificare la sentenza finale e questo anche nel caso in cui sia presente un errore macroscopico o si fondi su un’assurdo presupposto, come dire perché “gli elefanti volano”".

