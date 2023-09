La villetta da demolire a Ponsacco "Deve esserci un’altra soluzione"

Ieri mattina a casa Cerretini si è presentato il perito incaricato dal Comune. Un lungo sopralluogo finalizzato ad una perizia sul fabbricato tesa a "stabilirne la consistenza, la conformità al titolo edilizio annullato post costruzione e il valore costruttivo". Un passaggio che rientra nel percorso della demolizione stabilita dal Consiglio di Stato che ha annullato i titoli abitativi della casa di via della Colline. Un passaggio d’obbligo per l’amministrazione "di procedere (salvo il sopravvenire di nuovi ordini giurisdizionali) alla demolizione del fabbricato "al cui mancato abbattimento spontaneo da parte della proprietà è seguita l’acquisizione gratuita la patrimonio comunale". Intanto la battaglia dei Cerretini per salvare le villetta continua. Ieri hanno scritto alla Soprintendenza di Pisa e al ministero. Anche Roberto Russo, attivista politico e sindacalista ha scritto una lettera aperta per sostenere i Cerretini. "La storia di questo intervento edilizio, prima approvato poi negato, dimostra che non sempre i cittadini possono affidarsi serenamente alle leggi scrive Russo – che il tradimento è dietro l’angolo e che non di rado gli effetti di errori imprevedibili rischiano di deflagrare in rivoli di tragedia". "Un modo per risolvere diversamente ci deve essere e per questo credo che il dibattito si debba sviluppare il più ampiamente possibile nel presente per evitare che la casa Cerretini sia abbattuta – aggiunge Russo – e nel futuro al fine di correggere quelle che possono essere pecche e manchevolezze dell’attuale normativa. E’ necessaria necessaria poi l’attivazione di un’azione a più ampio raggio, che coinvolga ulteriori livelli istituzionali e che favorisca anche il ripristino di un clima di serenità umana nell’areale di Villa Toscanelli e proprietà limitrofe, in quanto appartenenti al medesimo patrimonio ambientale e culturale e alla medesima comunità di anime".