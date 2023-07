La villa e la demolizione imminente "Ora dateci il tempo per la verità"

Quella dei Cerretini, ora, è anche una battaglia contro il tempo. Fermare la demolizione della villetta almeno fin quando non ci sarà l’esito dell’ultimo ricorso fatto per salvarla. E’ per questo che la famiglia da giorni rivolge appelli. L’ha fatto anche al sindaco Francesca Brogi. E si è rivolta anche a Samuele Ferretti, il ponsachino in prima linea da mesi per la legalità e la sicurezza sul territorio. " La famiglia Cerretini ci ha contattati, chiedono aiuto alla cittadinanza – spiega Ferretti –. La questione della demolizione della casa di Val di Cava sembra arrivata all’ ultima pagina, con la sentenza del Consiglio di Stato, dove, si ordina la demolizione. Come cittadini chiediamo che vengano rispettate le esigenze dei Cerretini che si troveranno senza casa". Ad attendere un pronunciamento della giustizia. Potrebbe accadere tra pochi giorni. Il caso stasera sarà anche all’ordine del giorno del consiglio comunale "dove – spiega Ferretti – troviamo lo stanziamento necessario per far fronte ai costi di demolizione". Tutta questa vicenda inizia nel 2015 quando i Comuni di Pontedera e Ponsacco, in cui ricade il terreno concessero i permessi a costruire. Il cantiere iniziò nel 2016 e nel 2018 è

stata terminata: alla fine la casa è costata 700mila euro e la famiglia sta pagando le rate del muturo."I Cerretini chiedono solo qualche mese di tempo per dimostrare la verità – conclude Ferretti – Ma per loro si procede con la demolizione, che oltretutto pare venga pagata con i soldi dei ponsacchini". La demolizione è stata stabilita dal Consiglio di Stato – all’esito di una serie di ricorsi e carte bollate – "nel definitivo accertamento giudiziale della preesistenza dell’area boschiva vincolata". Ma c’è un ultimo ricorso pendente a cui sono legale le speranze dei Cerretini che ora chiedono solo tempo. Per non torvarsi ad aver ragione, ma non la casa.

C. B.