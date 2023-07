La villa da demolire a Ponsacco: il video sui social

La storia della villetta da demolire e il dramma che sta vivedo la famiglia Cerretini finisce sui social. E dal territorio, si apprende, sta crescendo la solidarietà a Paolo e Paola Cerretini la cui casa, nel giro di una manciata di giorni, potrebbe essere buttata giù dalle ruspe. Si proprio così. Mentre, sul caso, è pendente un ultimo ricorso della famiglia. Ma l’esito di questo ulteriore passaggio davanti alla giustizia amministrativa potrebbe arrivare quando l’immobile al centro della vicenda non ci sarà già più. Cosi Samuele Ferretti, il ponsacchino che si sta battendo da mesi per la legalità e la sicurezza a Ponsacco – al quale anche i Cerretini si sono rivolti – ha girato un video dove fratello e sorella raccontano quello che stanno vivendo. "Questa casa è costruita su una nostra proprietà – spiepa Paola Cerretini – recuperando degli annessi agricoli. Non abbiamo creato nuovi volumi, li abbiamo solo spostati. Abbiamo chiesto e ottenuto tutti i permessi, siamo partiti e l’abbiamo costruita. Oggi che è quasi quattro anni che ci abito mi è stato comunicato dal Comune di Ponsacco che sarà demolita. Sono caduta nella disperazione totale, dopo una vita di sacrifici e di lavoro. Dove andrò a vivere? Lavoro per pagare un mutuo. Mi appello a tutti voi".

Tutta questa vicenda inizia nel 2015 quando i Comuni di Pontedera e Ponsacco, concessero i permessi a costruire. Il cantiere iniziò nel 2016 e nel 2018 è stata terminata. Poi però quell’edificio è stato al centro di ricorsi e carte bollate. La demolizione è stata stabilita dal Consiglio di Stato nei mesi scorsi "nel definitivo accertamento giudiziale della preesistenza dell’area boschiva vincolata". I Cerretini in questi giorni stanno solo chiedendo di attendere qualche mese, il tempo necessario per sapere l’esito del ricorso ancora in essere. Insomma fermare le ruspe in attesa che la giustizia si pronunci.

