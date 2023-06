La truffa finì in rapina Il caso in Cassazione

Per i giudici di Pisa era stato Muzafer Zuka, oggi 39 anni, responsabile del fatto. E per questo il 6 ottobre 2017 lo condannarono a 5 anni e 2 mesi di reclusione. Sentenza poi confermata in appello. Il caso nelle settimane scorse è arrivato in Cassazione. Gli ermellini hanno dichiarato l’intervenuta prescrizione per il reato di lesioni e hanno rigettato nel resto il ricorso rinviando ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena per il reato di rapina. I fatti sono dell’agosto 2014, quando Zuka, con un complice, mai individuato, sarebbe entrato in casa di due anziani a Capannoli e li avrebbe derubati dell’oro che avevano nell’abitazione e nel negozio spacciandosi per un falso tecnico. Un furto con truffa che si trasformò in rapina quando Zuka – per l’accusa – dette una spinta all’uomo per poi allontanarsi con il complice. Per tutti i gradi di giudizio la difesa dell’imputato ha aggredito la debolezza delle prove: gli elementi con cui era stata fatta l’identificazione di Zuka evidenziando le discrasie tra il racconto dei testimoni e le caratteristiche oggettive dell’imputato che si è sempre dichiarato innocente. La stessa Cassazione, rileva, che nel processo, risulta che un testimone non riconobbe l’imputato in aula e non ricordò di aver eseguito l’individuazione fotografica in fase di indagini; "le altre due testimoni (vittima della rapina e testimone oculare), pur non avendo reso dichiarazioni di certa e sicura capacità di individuare nell’imputato presente in aula il responsabile della rapina, confermarono di aver eseguito l’ individuazione fotografica in fase di indagini". "Debolezze" dell’accusa che secondo la Cassazione non bastano, visti altri elementi, "a destrutturare l’apparato della motivazione della sentenza".

Carlo Baroni