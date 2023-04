La truffa del fieno Da 6.000 euro

Un belga, un italiano e un albanese residente in Italia. Sono i tre truffatori che, con un annuncio su Facebook, hanno ingannato un anziano. L’uomo, residente nel Comune di Casciana Terme Lari, credevba di aver fatto un affare a "comprare" 400 quintali di fieno al prezzo di 6mila euro. Ma l’affare si è subito trasformato in truffa appena effettuato il secondo versamento da 3mila euro. Il fieno non arrivava e, alla fine, dopo alcuni mesi di attesa, l’uomo si è presentato ai carabinieri della stazione di Peccioli denunciando l’accaduto. La denuncia è stata sporta alla stazione di Peccioli perché la vittima ha subito la truffa nell’ambito della sua attività che si trova nel Comune di Peccioli. L’attività di indagine dei militari dell’Arma non è stata semplice perché queste truffe on line coinvolgono più persone e più conti correnti, con riversamenti su carte di credito prepagate delle quali è difficile risalire ai titolari.

L’uomo aveva letto un annuncio su Facebook relativo alla vendita dei 400 quintali di fieno a 6mila euro. Aveva risposto mettendosi in contatto con i "venditori" che gli avevano inoltrato tutti i dati e le modalità di pagamento. I due versamenti da 3mila euro l’uno risultano effettuati su un conto corrente belga intestato al cittadino della stessa nazione denunciato dai carabinieri.

Dal conto belga i soldi sono transitati su due carte di credito prepagate e qui è scattato il coinvolgimento degli altri due: l’italiano e l’albanese, entrambi residenti nel nord Italia. I tre sono stati denunciati per truffa in concorso. I soldi, ovviamente, non sono stati recuperati e sarà praticamente impossibile recuperarli.